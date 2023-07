Superlega, John Elkann: «C’è già e si chiama Premier. Ora tutti dobbiamo rispondere, non solo la Juve…». Le parole dell’ad di Exor

Nella lunga intervista rilasciata a La Stampa John Elkann ha parlato così del progetto Superlega, da cui la Juventus si è recentemente tirata fuori.

SUPERLEGA – Bisogna evitare di scambiare la discussione delle soluzioni con l’analisi dei problemi. Il problema è sotto gli occhi di tutti: la Super Lega c’è già, si chiama Premier League, il campionato inglese. Gli altri campionati nazionali mostrano una deriva ormai evidente: i giocatori più bravi vanno a giocare in Inghilterra, finendo per impoverire le competizioni locali. Come rispondiamo a questa sfida Questa è la questione. Non è una questione che riguarda la Juve. È un problema che riguarda tutto il calcio europeo.

The post Superlega, John Elkann: «C’è già e si chiama Premier. Ora dobbiamo rispondere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG