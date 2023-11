Khephren Thuram Juve, colpo a gennaio possibile? L’annuncio sul futuro del centrocampista del Nizza classe 2001

Khephren Thuram è uno dei nomi accostati con forza alla Juve in chiave mercato. Pimenta, a Sky Sport, ha fatto un annuncio sul futuro del centrocampista del Nizza classe 2001.

NOMI NUOVI PER GENNAIO – «Io sono entusiasta dei trasferimenti, ma bisogna essere realisti. Siamo a metà campionato, non è facile per una squadra lasciare andar un giocatore che gioca. E’ un mercato in cui non vogliamo fare forzature, rispettando quello che funziona e gli obiettivi delle squadre. Sicuramente capiteranno cose, Khephren Thuram è pronto. Ma la squadra può lasciarlo andare? Non penso, è un giocatore importante. Bisogna vedere e valutare».

