Rabiot ammette: «Casi Pogba e Fagioli? E’ difficile non averli in campo». Le parole sui due compagni della Juve

Rabiot nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn ha parlato dei casi Pogba e Fagioli che hanno colpito la Juve nei mesi scorsi.

CASI POGBA E FAGIOLI – «In questi casi non è mai semplice, sono giocatori forti che possono darci una mano ed è difficile non averli in campo. Paul è molto importante per la squadra, ha esperienza e dà entusiasmo, Fagioli si allena molto. Ma è sempre difficile».

LE PAROLE INTEGRALI

