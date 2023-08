Kjaer in ritardo di condizione, ecco che il Milan si rituffa sul mercato: le ultimissime novità in casa rossonera

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto in casa Milan a una settimana esatta dall’esordio in campionato. Tra le note negative in questa pre-season c’è Kjaer.

Il difensore danese è apparso in ritardo di condizione ed ecco che il Milan sarebbe pronto a rituffarsi sul mercato per regalare a Pioli un nuovo difensore centrale con cui completare il reparto. Un’ipotesi a cui il club sta pensando in questi giorni.

