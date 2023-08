Samardzic Inter, oggi il giorno da dentro fuori. Filtra pessimismo tra le parti per la trattativa: il punto

Ieri sulla vicenda l’umore tendeva al grigio tra i dirigenti dell’Inter: pessimismo strisciante nonostante la partita non sia ancora chiusa. Certo, il club è furibondo per i modi e i tempi con cui il padre-padrone Mladen e la nuova agenzia, la L10S Sports, sono entrati come parti in commedia.

E il fatto che Samardzic (che ha già sostenuto le visite) sia tornato a Udine in attesa della decisione non è un segnale positivo, nonostante continui a dire in privato di sperare nel nerazzurro. Spettatrice irritata pure l’Udinese, che tiene alla vendita da 20 milioni e al destino di Fabbian. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Samardzic Inter, oggi il giorno da dentro fuori. Filtra pessimismo: il punto proviene da Inter News 24.

