Sabato prossimo il difensore danese giocherà per l’ultima volta con la maglia rossonera; per lui non è ancora arrivato il tempo del ritiro.

Simon Kjaer ai microfoni di MilanTv ha comunicato ufficialmente che lascerà il Milan: “Da un paio di mesi avevo la sensazione che era giusto finire ora. In questi quattro anni sono arrivato a un buon punto, ma penso che avrei potuto anche fare qualcosa di più. Bisogna saper soffrire e avere la giusta mentalità. Con un gruppo solido si possono fare tante cose, anche con meno qualità, comanda sempre la mentalità. Per il budget speso dal Milan in quattro anni, poche squadre in Europa sono riusciti a fare quello che abbiamo fatto noi”.

L’arrivo a Milanello

“Quando arrivai in Italia avevo 19 anni e dissi al mio procuratore di voler andare al Milan. C’è voluto del tempo, ma alla fine ce l’ho fatta. Maldini e Massara mi portarono qui in un momento difficile per dare un impatto ai giovani, facendo crescere il gruppo. Il mio lavoro l’ho fatto”.

Simon Thorup Kjaer

Scenari futuri

“Diciamo che il mio futuro l’ho diviso in tre parti. C’è questa settimana per essere disponibile per la mia ultima partita a San Siro e mettere ancora la maglia del Milan. Poi c’è un’avventura all’Europeo con la Danimarca, è sempre molto speciale. E dopo di questo devo trovare il posto dove continuare a giocare a calcio. La cosa più importante è questa settimana”.

Ringraziamenti

“Ringrazio tutti, il sogno e l’orgoglio di essere arrivato qua. Mi ha dato tante soddisfazioni per la vita e la carriera. E in futuro, quando finirò di giocare a calcio, penso che tornerò a Milano a vivere con la mia famiglia perché Milano è casa nostra”.

