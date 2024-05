Il giornalista Franco Ordine vedrebbe molto bene sulla panchina rossonera l’ex allenatore del Brighton.

Franco Ordine a TMW Radio ha detto la sua su Roberto De Zerbi: “Personalmente lo andrei a prendere all’aeroporto per portarlo a Milano. Lo conosco dai tempi del Foggia, regalava emozioni incredibili che non provavo dai tempi di Sacchi. Emozioni condite da grandi rischi, dobbiamo dirlo. E’ passato del tempo ormai, ha avuto altre esperienze che gli hanno fatto bene. Lui si porta dietro la caratteristica dell’esaltazione del gioco spettacolare, con tutti i pregi e i difetti. Però dico che se c’è anche da rischiare qualcosa, credo che ecciterebbe molto uno stadio come San Siro. Apprezzerebbero il suo calcio”.

tifosi milan

Perché il matrimonio farebbe bene a entrambe le parti

“Lui per il momento non gradirebbe molto tornare in Italia ma credo che gli piacerebbe rimanere in Premier. Ci sarebbero tre vantaggi nell’accettare il Milan: è nato e cresciuto nel vivaio del Milan, sente quei prati come casa sua, è un club risanato economicamente e poi ha una squadra che ha l’età media più bassa d’Italia e può lavorare molto sui suoi concetti essenziali. Fossi in lui accetterei i rossoneri in caso di offerta. Il Milan ha bisogno di uno che tenga la squadra sotto pressione sempre. Uno che si porti dietro anche la capacità di mettere le viti in difesa, che prende troppi gol, ma questo è l’unico fattore contro De Zerbi”.

