E’ previsto in queste ore un incontro tra il Milan e i legali di Stefano Pioli per trovare un accordo in merito alla risoluzione del contratto.

Ci siamo, il momento della svolta in casa Milan è più vicino che mai. Il nome del nuovo tecnico è ben chiaro ormai nella testa dei dirigenti rossoneri ma, prima di renderlo ufficiale, occorrerà risolvere formalmente il contratto che lega Stefano Pioli al Club di Via Aldo Rossi ancora per una stagione. Il nome di chi prenderà il suo posto sulla panchina rossonera è ormai noto: Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lilla. Il portoghese, a sua volta, si sta smarcando dall’offerta del Marsiglia e sta respingendo la proposta di rinnovo offerta dal club transalpino perché ormai ha accettato la proposta del Milan.

Stefano Pioli

La risoluzione del contratto di Pioli

Secondo quanto riferito da Sky Sport, in queste ore il Milan starebbe trattando la risoluzione del contratto di Stefano Pioli con i legali del tecnico. Il motivo è semplice: trovare un’intesa economica che possa permettere la chiusura anticipata del rapporto professionale con l’allenatore e il suo staff che, per contratto, ha firmato per un altro anno con il Milan. Come detto nei giorni scorsi, il peso a bilancio di Pioli e del suo staff è di ben 11 milioni, motivo per cui sarebbe conveniente trovare un’intesa.

Pioli e il Milan ai titoli di coda

Il ciclo Pioli al Milan è ormai prossimo alla chiusura, non essendoci più margini di proseguire insieme. Il tecnico emiliano lascia i rossoneri dopo quattro stagioni vissute senza dubbio ad alto ritmo. Due secondi posti, un quarto e soprattutto uno scudetto che, nell’ottima dei tifosi, resterà uno tra i più belli. Di seguito i numeri di Pioli al Milan.

NUMERO PANCHINE: 239

VITTORIE: 132

PAREGGI: 55

SCONFITTE: 52

GOL FATTI: 434

GOL SUBITI: 279

L’articolo Milan, la dirigenza incontra Pioli: si tratta la risoluzione del contratto proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG