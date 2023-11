Davy Klaassen ha raccontato un interessante retroscena sul suo arrivo all’Inter e sul giorno in cui gli è arrivata l’offerta

Nel corso di un’intervista a ESPN, il nerazzurro Davy Klasseen racconta così il suo arrivo all’Inter.

LE PAROLE- «Tutto è iniziato alla fine della scorsa stagione. Avevo la sensazione che l’Ajax avrebbe preso una strada diversa. Man mano che le cose procedevano, l’ho sentito sempre di più. Poi ho avuto la sensazione: se arriva qualcosa di buono, sono aperto.

C’erano tanti club con i quali non volevo scambiare l’Ajax, ma quando è arrivata l’Inter lo volevo fare. Questo è davvero un grande club, non me lo aspettavo all’ultimo giorno. Ma quando sono arrivati, non potevo lasciarmi scappare questa occasione»

