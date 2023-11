Il tecnico dell’Inter simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del confronto in Champions League col Salisburgo: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sport Mediaset, Simone Inzaghi parla così alla vigilia di Salisburgo-Inter.

LE PAROLE- I rischi sono quelli che si corrono in ogni partita Champions, conosciamo il valore dell’avversario. Dovremo fare un’ottima gara in uno stadio non semplice, ma sappiamo che è così in tutte le gare. Inter più matura Questo lo dirà il tempo, siamo partiti bene e dobbiamo continuare.

Dobbiamo cercare di farci trovare pronti. Arnautovic? In questo momento con l’infortunio di Arnautovic e la non preparazione di Sanchez, Thuram e Lautaro hanno giocato tantissimo. Contiamo tantissimo su Arnautovic e Sanchez. Marko è un recupero importante, ci vorrà ancora un po’ di tempo perché è mancato sei settimane, ma in questi giorni l’ho visto bene

