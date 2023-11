Gianluca Di Marzio ha parlato del campionato di Serie A e della panchina del Milan guidata da Stefano Pioli: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio si proietta alla Serie A e al Milan guidato da Stefano Pioli, la cui panchina potrebbe essere a rischio. Ecco le dichiarazioni sul “cugino” dei nerazzurri:

LE PAROLE- «Le cose che sappiamo noi non fanno pensare ad un Pioli in bilico, la fiducia è totale e i conti si faranno a fine stagione. Così ragiona il fondo del Milan e Cardinale, non pensano sia una buona soluzione cambiare in corsa. Poi a fine stagione si capirà ma la sua presenza sulla panchina rossonera non è condizionata alla gara di questa sera»

