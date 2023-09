Davy Klaassen si è trasferito all’Inter nell’ultimo giorno di calciomercato e darà una mano ai nerazzurri: l’olandese ha fissato un obiettivo

Arrivato come ultimo colpo del calciomercato Inter, Davy Klaassen proverà adesso a conquistare la fiducia di Simone Inzaghi per entrare nelle rotazioni. L’ex Ajax non è stato convocato dall’Olanda, dunque avrà la possibilità di rimanere ad Appiano Gentile per continuare a lavorare sui nuovi schemi tattici. Il calciatore ha già fissato un obiettivo, sulle orme di Wesley Sneijder. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «L’esclusione dalla lista dei convocati dell’Olanda per i due prossimi impegni di qualificazione a Euro 2024 contro Grecia e Irlanda consentirà all’ex trequartista dell’Ajax di concentrarsi solo sull’Inter, sui meccanismi del tecnico piacentino e sull’inserimento nel nuovo contesto milanese. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronto per la ripresa del campionato, sfruttando al meglio le due settimane (scarse) di lavoro ad Appiano. Ad attenderlo un intenso lavoro di natura soprattutto tattica per capire tempi e meccanismi del ruolo che dovrà ricoprire nel 3-5-2 inzaghiano.

Klaassen si è infatti presentato ad Appiano in forma smagliante. Il trequartista di Hilversum ha già messo nelle gambe 122′ in quattro partite ufficiali, firmando anche il primo gol stagionale contro l’Excelsior. Nel mirino di Klaassen c’è quel derby che potrebbe segnare il debutto con la maglia nerazzurra, proprio come accadde a quel Wesley Sneijder capace di entrare subito nel cuore dei tifosi. L’ultimo trequartista olandese a vestire il nerazzurro prima di lui esordì infatti contro i rossoneri, in un derby che cadde alla seconda giornata di campionato (il 29 agosto del 2009) dando il là alla memorabile stagione del “triplete” con un roboante 4-0. A Klaassen non dispiacerebbe fare altrettanto per iniziare di slancio la nuova avventura milanese e conquistare subito una tifoseria che lo ha accolto con entusiasmo».

