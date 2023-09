Il telecronista Massimo Marianella si esprime in questi termini sulla scorsa e su questa stagione dei nerazzurri.

Massimo Marianella critica a Sky Sport il valore dell’ex portiere dell’Inter Andre Onana. “Quella di Simone Inzaghi è la squadra più forte del nostro campionato. È uscita rinforzata dal mercato, per me ci guadagna dal cambio Sommer-Onana, è una mia idea. Ci guadagnava anche senza il discorso economico”.

Yann Sommer

“Frattesi è un giocatore importantissimo, Thuram con la Fiorentina ha fatto quel gol… sarà una punta di fatica, Lautaro è tra i più forti del pianeta come 9. L’Inter ha fatto una grande impressione dopo un bel mercato. E comanda Milano, perché il Milan ha messo in vetrina un grande Pioli e ha iniziato alla grandissima. L’Inter comunque esce rafforzata dalla scorsa stagione, avrebbe anche meritato di vincere la Champions League per me”.

