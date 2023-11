Jurgen Klinsmann ha voluto parlare dell’Inter a tutto tondo, soffermandosi sulla sfida che i nerazzurri affronteranno con la Juventus

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Jurgen Klinsmann ha parlato di Inter e della sfida contro la Juventus.

JUVENTUS INTER – «La mia Inter battaglierà con la Juve anche oltre questa partita, ma sarà pure molto pericolosa per chiunque la incrocerà in Europa. La squadra di Inzaghi è solida come quella dell’anno scorso, ma è anche diversa, nuova».

