Jurgen Klinsmann ha voluto rilasciare qualche dichiarazioni sui nuovi acquisti dell’Inter Pavard e Sommer. Le parole

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Jurgen Klinsmann ha parlato di Inter: in particolar modo dei nuovi acquisti Sommer e Pavard (che stanno facendo molto bene).

PAVARD E SOMMER– «Hanno in comune una cosa, hanno voluto a tutti i costi venire all’Inter nonostante fossero già in un club grandissimo. Questo desiderio nerazzurro è un valore aggiunto. Pavard è eccezionale, al Bayern ha lasciato un buco sulla destra: peccato solo per l’infortunio. Sommer, invece, è una roccia da 10-15 anni

