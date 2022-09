L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è molto contrariato per la sconfitta per 4-1 subita sul campo del Napoli.

Nelle interviste post-gara Jurgen Klopp è molto duro: ecco le sue dichiarazioni. “Ho chiesto scusa ai tifosi. E’ un volo lungo da Liverpool a Napoli, è stata una serata deludente e quindi sono andato da loro. I nostri problemi sono evidenti. Il Napoli ha giocato molto bene e noi molto male. Trascuriamo l’inizio con i due rigori concessi, ma da una situazione del genere e con questa atmosfera non è semplice rialzarsi“.

stadio Diego Armando Maradona

“Non abbiamo giocato, non ricordo un solo minuto in cui siamo stati compatti o fatto contro-pressing. Il centrocampo era sempre slegato, i giocatori volevano fare le cose giuste ma non ci siamo riusciti. Non è la prima volta quest’anno, i motivi li conosco ma di certo avremmo dovuto fare meglio. Mi assumo io le responsabilità, ma ora devo rivedere la partita e dare i giusti messaggi ai giocatori”.

