Il Barcellona ieri in Champions League ha battuto 5-1 il Viktoria Plzen ed il tecnico dei catalani è stato molto contento di due giocatori in particolare.

Subito dopo la vittoria di ieri sera Xavi ha lodato Lewandowski e Dembele; il francese è stato più volte in procinto di andarsene questa estate. “Robert Lewandowski è insaziabile, migliora la squadra. Oltre a fare la differenza con i gol, ci dà tante soluzioni in attacco. Se non è il migliore, è tra i migliori con Benzema e Halaand”.

Bayern Monaco

“Ma, senza voler confrontare, è ad un livello che è uno spettacolo. Ousmane Dembélé è felice e questo è importante per me e per il gruppo. Fa la differenza, segna, fa assist, e in generale è in un buon momento. Ho visto pochi giocatori con la sua capacità nell’uno contro uno, è ai livelli del miglior Neymar. Ha sofferto molto durante gli ultimi anni e si merita il momento che sta vivendo“. Ricordiamo che Barcellona e Viktoria Plzen sono nello stesso girone di Inter e Bayern Monaco.

