Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha elogiato le proprietà americane presenti in Italia: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Pierpaolo Marino ha parlato delle proprietà americane presenti in Serie A:

«Non noto cambiamenti particolari se non nella solidità economica che garantiscono ai propri club. In prospettiva cambierà molto perché cambieranno metodi di scouting diversi, come si fanno nel baseball. Oltre poi una mentalità imprenditoriale diversa. Nel tempo faranno crescere anche la qualità del campionato italiano. Spero che portino dei giocatori importanti in Serie A».

