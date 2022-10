Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha dichiarato di aver fatto una chiacchierata con Steven Gerrard dopo l’esonero all’Aston Villa

Jurgen Klopp ha dichiarato di aver avuto un breve colloquio con Steven Gerrard questa mattina dopo che il giocatore mito del Liverpool è stato licenziato da allenatore dell’Aston Villa.

L’allenatore dei Reds ha espresso di non avere dubbi sul fatto che Gerrard tornerà ad allenare a buoni livelli: «Ho trascorso sette anni a Liverpool senza avere modo di incontrare spesso Gerrard. L’ho sempre seguito, ho osservato il suo lavoro. Stamattina abbiamo avuto un piccolo scambio di opinioni, niente di troppo profondo, non è stata una lunga conversazione». Pochi mesi lo stesso Klopp lo aveva definito come il suo possibile erede, pensandolo seduto prima o poi sulla panchina che sta occupando lui.

