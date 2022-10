Tommoso Pobega è stato protagonista dell’ultimo episodio di 1vs1 di Dazn in vista della partita di domani tra Milan e Monza. Le parole

Tommoso Pobega è stato protagonista dell’ultimo episodio di 1vs1 di Dazn in vista della partita di domani tra Milan e Monza. Le parole:

«Sconfitta contro il Napoli? È stata una cosa su cui anche il mister ha parlato tanto in allenamento, negli spogliatoi: le squadre forti si vedono sempre dopo una piccola caduta, perché tu puoi cadere però l’importante dopo è rimettersi subito in sesto e continuare su quello che stavi facendo e noi in queste 3 partite l’abbiamo dimostrato e dobbiamo continuare così»

The post Pobega: «Napoli? Le squadre forti si vedono dopo una piccola caduta» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG