Momenti decisivi per lo Sporting Lisbona sia nel campionato portoghese che nei gironi di Champions League

Saranno giorni importanti per la stagione dello Sporting Lisbona quelli che si stanno avvicinando. Sesto in campionato e – quel che è peggio – in Champions League lo Sporting ha buttato l’ottimo inizio con la doppia sconfitta con il Marsiglia. Urge una correzione di rotta ma non sarà facile andare a fare punti a Londra con il Tottenham. Prima di affrontare Antonio Conte, i biancoverdi saranno impegnati domani sera alle ore 21,30 davanti al proprio pubblico davanti al Casa Pia. Squadra che sta facendo benissimo, neopromossa in Liga Portugal, ha un tecnico come Filipe Martins che alla vigilia in conferenza si è presentato con le idee chiarissime.

Sul proprio club e sugli avversari: «Non credo che lo Sporting sia indebolito o sfiduciato. Penso che noi dovremo limitarlo il più possibile e per farlo dobbiamo continuare a dimostrare qual è la nostra identità. Io personalmente, da allenatore, preferirei perdere con la mia identità piuttosto che cambiare strategia e snaturarmi. Domani riusciremo a fare risultato se avremo personalità con la palla tra i piedi». Una mentalità offensiva quella di Martins che sta producendo soprattutto conseguenze difensive: insieme al Benfica il Casa Pia è la squadra che ha incassato meno reti, solo 5 in 9 incontri.

L’articolo Sporting Lisbona, il momento della verità proviene da Calcio News 24.

