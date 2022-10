Malick Thiaw ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Ecco che cosa ha detto il difensore rossonero sull’esordio a Verona e non solo

«È stato un momento di orgoglio per me. Ero appena entrato in campo, era tutto molto veloce. Sono entrato in campo e ho pensato ad aiutare la squadra per continuare a vincere la partita. E’ andata bene, abbiamo vinto e sono molto felice del mio debutto»

Sul coro dei tifosi: «È stato molto molto divertente. Anche qualche giocatore in Germania la cantava per me qualche volta come scherzo, ma è un canzone carina»

