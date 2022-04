L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp non è soddisfatto appieno nonostante il 3-1 esterno rifilato al Benfica.

Jurgen Klopp ha commentato così la vittoria nell’andata di Champions League conquistata a Lisbona. “Il Benfica aveva una strategia chiara, ci pressavano alti e non era facile trovare gli spazi. Dovevamo avere calma e attaccare la profondità. Loro hanno combattuto alla grande, ci sono stati minuti in cui hanno difeso molto bene e hanno avuto momenti buoni”.

Champions League

“Il 2-0 era un buon risultato su questo campo, ma non potevamo pensare che non avrebbero avuto chance. La partita è stata più aperta di quanto avremmo voluto, dovevamo mantenere equilibrio e loro hanno avuto alcune occasioni. Volevamo segnare di più, il loro portiere è stato il migliore in campo e se avessimo segnato lo 0-3 all’intervallo sarebbe stato giusto. Conosciamo meglio l’avversario, siamo a metà dell’eliminatoria e saremo pronti per il ritorno, cercando di completare l’opera in casa”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG