Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp conferma che in passato non pensava di rinnovare coi Reds.

Jurgen Klopp in conferenza stampa ha parlato della decisione di firmare il rinnovo col Liverpool. “Pensavo davvero quando ho firmato l’ultimo contratto di ritirarmi, poi non ci ho pensato più e nel frattempo le cose sono cambiate. In questo momento Liverpool è il posto dove stare. Questo club offre molto, stiamo continuando a costruire, è il segno che non vogliamo mai smettere di crescere. Il mio rapporto con Salah e Mane è ottimo”.

“Se il mio rinnovo è un segnale positivo per la loro permanenza bene, ma non credo che sarà un fattore decisivo. Di sicuro i giocatori che vogliono restare adesso sanno cosa possono aspettarsi. Ho davvero un bel rapporto con tutti i ragazzi che lavorano qui. Sono tutti entusiasti di quello che stiamo facendo ed è una grande gioia lavorare con queste persone. Ora come squadra ci sentiamo come se fossimo nel mezzo di qualcosa, non alla fine di un ciclo. Dobbiamo goderci il viaggio. Non sappiamo se vinceremo qualcosa, ma cerchiamo di spremere tutto e di ottenere il massimo da questo stagione”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG