L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2026; il tedesco è sulla panchina dei Reds dal 2015.

Jurgen Klopp prolunga di altri due anni il vincolo che lo lega al Liverpool ed esprime così tutta la sua gioia al sito ufficiale del club. “Sono felice, onorato, benedetto, privilegiato ed eccitato come all’inizio. Quando la dirigenza mi ha proposto il rinnovo, mi sono chiesto se avessi l’energia giusta da dare a questo club magnifico”.

“Non ci ho pensato molto e la risposta è stata semplice. Sono innamorato di questa società e mi sento bene. Come ogni relazione sana, deve essere tutto reciproco. La sensazione che fossimo giusti l’uno per l’altro è ciò che mi ha portato qui all’inizio ed è per questo che già in precedenza avevo rinnovato il contratto“.

