Koopmeiners Juve, una possibile asta europea taglierebbe fuori i bianconeri. Solo un’arma a disposizione di Giuntoli

Due gol per convincere, come se la Juve non sapesse già il valore di Teun Koopmeiners, che con la doppietta di ieri sera ha raggiunto la doppia cifra di gol per la seconda annata di fila. L’olandese si appresta ad essere un pezzo pregiato del prossimo mercato estivo, con i bianconeri che però non avrebbero la forza economica di prendere parte a possibili aste.

Per Giuntoli la soluzione sarebbe quella di intavolare uno scambio con la formazione orobica, con l’inserimento di qualche contropartita per abbassare il prezzo di un cartellino che sta inevitabilmente lievitando giornata dopo giornata. Lo scrive Tuttosport.

