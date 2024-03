Fabrizio Ravanelli, a Pressing, ha commentato le parole di Allegri dopo il 2-2 tra Juve e Atalanta.

LE PAROLE – «Da allenatore della Juve non può fare quelle dichiarazioni, ha sbagliato Max. Non può dire che abbiamo guadagnato un punto sul Bologna da allenatore della Juve. Un messaggio che non deve mandare all’interno dello spogliatoio. Sta facendo benissimo, l’ho detto tante volte. Però come allenatore della Juventus quella dichiarazione è inopportuna».

