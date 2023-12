Koopmeiners Juve, l’olandese è nel mirino per sostituire Fagioli e Pogba. I dettagli della situazione sul centrocampista dell’Atalanta

E’ Koopmeiners l’obiettivo di mercato della Juve per sopperire alle assenze forzate di Fagioli e Pogba.

Come spiegato da Paolo Paganini a 90° Minuto sulla Rai, infatti, Allegri, Giuntoli e Manna hanno deciso di prendere un centrocampista che sia in grado di far il salto di qualità alla squadra. Il preferito in questo momento è il giocatore dell’Atalanta per cui, la scorsa estate, venne rifiutata un’offerta da 48 milioni di euro.

