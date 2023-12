Italiano: «Potevamo fare ancora male alla Roma, pensava solo a difendersi». L’intervista dopo il pareggio della Fiorentina

Italiano ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio della Fiorentina contro la Roma che ha portato la viola a -13 dalla Juve.

PARTITA – «Potevamo fare ancora male alla Roma anche se abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, abbiamo fatto in ogni modo per riprendere la partita. Abbiamo avuto tante situazioni per fare gol, peccato potevamo approfittare di una Roma che pensava solo a difendersi. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, partita straordinaria con questo carattere. Gli abbiamo concesso la palla del gol in maniera ingenua, potevamo continuare a muovere la sfera e in ripartenza hanno fatto una grande giocata. Di fronte avevamo una squadra forte, uno stadio infuocato e oggi il bicchiere è trequarti pieno. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi».

OBIETTIVO QUARTO POSTO – «Il nostro obiettivo è quello di migliorare il settimo e l’ottavo posto, quello che sarà di guadagnato a fine anno lo dobbiamo ricercare da queste prestazioni. Dal settimo posto in su è un obiettivo, stiamo facendo di tutto per andare avanti».

