Kroos Juve (Rai), c’è stato l’incontro col procuratore. E ad Allegri piace molto. Il tedesco è nel mirino come colpo a parametro zero

La Juve ha messo nel mirino Kroos come possibile colpo a parametro zero per il 2024, visto che è in scadenza di contratto. A confermarlo è stato Paolo Paganini a 90° Minuto.

Il giornalista ha svelato che il club ha incontrato il procuratore del tedesco a Montecarlo. Ad Allegri un giocatore come Kroos piace molto. L’idea del centrocampista sarebbe quella di chiudere la carriera al Real Madrid, ma il suo procuratore ha lanciato dei messaggi chiari…

