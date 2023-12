Caressa: «Gatti ha portato 12 punti alla Juve, è l’uomo in più. E mi ricorda…». Le parole sul difensore goleador

Caressa al Club di Sky Sport ha parlato di Gatti, difensore goleador della Juve decisivo contro Napoli e Monza.

CARESSA – «La Juve lascia davanti Gatti. Due gol consecutivi, 6 punti, ha fatto 3 gol e 9 punti più il cross col Verona che ha portato al gol di Cambiaso. Quindi 4 cose e 12 punti. Gatti è l’uomo in più della Juve in questo momento. A me ricorda tantissimo Sergio Brio».

