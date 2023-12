Roma in silenzio stampa dopo l’1-1 con la Fiorentina: Mourinho non parla. Nel finale di gara si erano scaldati gli animi

La Roma opta per il silenzio stampa dopo l’1-1 con la Fiorentina. Né Mourinho né altri tesserati parlano al termine della sfida pareggiata all’Olimpico.

Nel finale di gara si erano scaldati gli animi, in particolare dopo l’espulsione di Lukaku all’87’ che ha costretto la Roma a chiudere la sfida in 9 uomini, visto che al 66′ era stato già mandato sotto la doccia Zalewski per doppia ammonizione.

The post Roma in silenzio stampa dopo l’1-1 con la Fiorentina: Mourinho non parla appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG