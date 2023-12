Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Domenica 10 dicembre: notizie Serie A

La Juventus non si allena oggi alla Continassa, godendo di un giorno di pausa prima di tornare in campo domani per iniziare a preparare la sfida di venerdì prossimo al Genoa.

Intanto, sul fronte calciomercato, c’è una novità: il Manchester United sarebbe infatti pronto a bruciare sul tempo Giuntoli per assicurarsi le prestazioni di Kalvin Phillips.

