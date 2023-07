Koopmeiners Milan, parla l’agente: «Ecco le ultime sul suo futuro». Le ultime sul futuro del calciatore seguito dai rossoneri

Vincenzo Morabito ha parlato ai microfoni di Tv Play del futuro di Koopmeiners. Ecco le parole dell’agente del calciatore seguito dal Milan:

«Koopmeiners è un giocatore che resterà all’Atalanta, malgrado, secondo me, sia tra i giocatori che Giuntoli sogna. Lo aveva in mano prima che andasse all’Atalanta, poi non ha avuto le risorse per chiudere. Jansen però mi ha assicurato che resta lì e hanno chiuso un’operazione di rinnovo di contratto»

