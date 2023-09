Finisce pari il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Kosovo e Svizzera. In campo anche Okafor

Pari Svizzera. La Nazionale elvetica non va oltre il pareggio per 2-2 contro il Kosovo. In campo anche Okafor:

l’attaccante del Milan è entrato all’84’ al posto di Shaqiri.

