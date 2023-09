Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio degli Azzurri contro la Macedonia del Nord. Di seguito le sue parole.

Le parole di Luciano Spalletti ai microfoni della Rai dopo il pareggio degli Azzurri contro la Macedonia del Nord:

AREGGIO – «La sofferenza è stata sul piano di queste ribattute e di queste seconde palle dove non siamo stati pronti a ricerare il blocco in fase difensiva e le respinte sono state oggetto di riconquista loro. La squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto. Nelle possibilità di scelta c’era lo spazio, la tranquillità di poter fare passaggi per fare loro male».

UCRAINA – «Lavoriamo sugli aspetti di questa partita. E’ l’unico elemento che abbiamo per trovate dei miglioramenti».

ESORDIO – «Dormo sempre poco ma non dipende da questo. Un po’ di emozione c’era, si gioca in tutto il mondo una partita dell’Italia. Oggi tutti ci guardavano, quello che facciamo sul campo loro lo valutano».

The post Spalletti: «Buona partita, ecco dove abbiamo sbagliato» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG