Kostic lascia la Juve? Possibile addio last minute: due squadre se lo contendono. La richiesta per il serbo è di 15 milioni

Secondo Tuttosport Filip Kostic potrebbe essere l’uscita last minute del calciomercato Juve. Il club bianconero, per questioni di bilancio, chiede 15 milioni per la cessione del serbo a titolo definitivo: due i club maggiormente interessati.

Il Galatasaray lo considera da tempo e a maggior ragione ora che ha superato il barrage per entrare nei gironi di Champions League: i suoi cross garantirebbero un innesco fenomenale per un bomber d’area di rigore del calibro di Icardi. Nelle ultime ore, poi, si è rifatto vivo il West Ham che deve rinforzarsi in prospettiva europea dopo aver vinto la Conference League in finale contro la Fiorentina.L’aspetto positivo, in tutto questo, è che Filip aspetta senza ansie e soprattutto senza malumori: a Torino sta bene ed è pronto, alla bisogna, a garantire assist a Vlahovic con cui vuole garantirsi un reciproco sostegno anche in ottica di convocazione in Nazionale. Logico, considerate anche le cifre dell’ingaggio, che alla Continassa non si guardi con soverchia ansia al futuro di Kostic. Vigile attesa, e nulla più.

The post Kostic lascia la Juve? Possibile addio last minute: due squadre se lo contendono appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG