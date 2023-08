Ivan Zazzaroni ha così parlato del mancato arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus: ecco le sue dichiarazioni

A Pressing, Ivan Zazzaroni ha così parlato di Romelu Lukaku e del suo mancato approdo alla Juventus.

LE PAROLE – «Io non sono d’accordo con chi dice che non sarebbe stato utile alla Juventus. Non lo hanno cercato per un giorno ma per cinque mesi, ma poi non sono riusciti a prenderlo. Nessuno mette in discussione le capacità realizzative di Vlahovic che è un bravissimo finalizzatore, ma la squadra avrebbe giocato meglio con Lukaku».

