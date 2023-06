Koulibaly, l’Inter tratta con il Chelsea. Il difensore è disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare in Italia

Secondo quanto riportato da l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Koulibaly sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare in Italia. Giusto una settimana fa “Repubblica” aveva accostato Koulibaly all’Inter, ci sono riscontri sull’interesse.

Per il momento i Blues hanno risposto che vogliono occuparsi degli esuberi e non ritengono KK un esubero. Ma arriverà il momento in cui anche la pratica Kalidou dovrà essere approfondita, presto ci sarà un summit tra i due club, si parlerà di Lukaku inevitabilmente e verranno affrontati altri argomenti.

L’articolo Koulibaly, l’Inter tratta con il Chelsea. Il difensore è disposto a ridursi l’ingaggio proviene da Inter News 24.

