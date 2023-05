Kovacevic consiglia Vlahovic: «Vi spiego con chi ce l’aveva. Deve restare alla Juve». Le parole dell’ex attaccante bianconero

Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Dusan Vlahvovic.

Le sue parole: «Conosco bene Dusan, so che la prima persona con cui se la stava prendendo era se stesso. Poi è normale che in quei momenti puoi essere arrabbiato anche con l’allenatore o i compagni, per la sostituzione o per come sta giocando la squadra. Anzi, io preferisco chi si incavola e dimostra di tenerci al giocatore che resta freddo. L’importante è non mancare di rispetto a nessuno, a cominciare dal club e dai tifosi. E Vlahovic non lo farebbe mai. La penso come Del Piero, stiamo vedendo un altro calciatore rispetto a quello eccezionale di Firenze. Ma a un attaccante capitano annate così, io ne ricordo una alla Real Sociedad in cui segnai appena tre gol… Vlahovic poi ha patito qualche infortunio di troppo e pure al Mondiale non era al 100%. A Dusan consiglio di restare in bianconero. Il Siviglia una buona squadra, abituata a vincere in Europa League e sistemata molto bene da Mendilibar, un tecnico che ama pressarti alto. I bianconeri devono far pesare la loro maggiore qualità, giocando con tranquillità, senza farsi prendere dalla frenesia».

