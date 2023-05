Calciomercato Juve, Marianella prevede il trasferimento: «Credo sia l’anno giusto». Il pronostico del giornalista

Massimo Marianella, su Sky Sport, parla in questi termini del futuro di Sergej Milinkovic-Savic, cercato anche dal calciomercato Juve.

Le sue parole: «Penso sia l’anno dell’addio. La logica porta all’addio: non rinnova. Se va in Inghilterra può prendere 10 milioni. Non so quanto possa essere valido, per la società stessa, tenere un giocatore a forza quando sente i nomi di real, Liverpool».

