Juve-Cremonese: Allegri prepara il maxi turnover. Li fa riposare tutti? Le scelte in vista della gara dell’Allianz Stadium

Come riferito dal Corriere dello Sport sarebbe massiccio il turnover che sta preparando Allegri in vista di Juve-Cremonese.

Perin si candida a dare un turno di riposo a Szczesny mentre Gatti e Rugani si possono immaginare titolari accanto a uno tra Danilo e Alex Sandro. A centrocampo si dovrebbe rivedere in regìa Paredes, decisivo contro il Lecce, con Fagioli e Miretti mezzali.

Le fasce potrebbero essere tutte di marca Next Gen con Barbieri sulla destra e Iling-Junior a sinistra. È verosimile, dunque, il riposo per l’intero reparto dei titolari inamovibili, ovvero Cuadrado, Locatelli, Rabiot e Kostic. E poi c’è Pogba che punta a ritagliarsi una fetta più ampia di partita, così da incrementare costantemente il minutaggio. In attacco partono in vantaggio Kean e Milik.

