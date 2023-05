Guardalà: «La Juve fa una fatica tremenda in fase offensiva. In una settimana migliorerà?». Le parole del giornalista

Guardalà a Sky Sport 24 ha analizzato le difficoltà avute dalla Juventus nel creare occasioni da gol contro il Siviglia.

LE PAROLE – «La gara con il Siviglia ha confermato che la Juve fa una fatica tremenda a costruire palle gol nonostante la qualità dei suoi interpreti. Gli spagnoli non hanno fatto fatica a contenere gli assalti bianconeri che al primo assalto sono stati puniti da una ripartenza micidiale. Da quel momento la partita è cambiata, la squadra ha perso fiducia e ha rischiato di prendere il 2-0. Il all’ultimo respiro può essere decisivo ammesso che in una settimana la Juve riesca a trovare modo di essere più costruttiva in fase offensiva».

