Zuliani: «Rigore Rabiot clamoroso, non ci vogliono in Europa». Il giornalista e tifoso della Juve alza la voce

Il giornalista Claudio Zuliani, noto tifoso della Juve, attraverso un video pubblicato dal suo canale You Tube si è scagliato con l’arbitro Sieber per il rigore non dato a Rabiot contro il Siviglia.

LE PAROLE – «Ma come ce lo devono spiegare che non ci vogliono in Europa Quello che è successo con Rabiot è clamoroso, è la prima volta che vedo le moviole del giorno dopo tutte d’accordo nello scrivere che è rigore netto e secondo giallo, quindi espulsione e squalificato per il ritorno. 5 minuti di gioco fermo senza che il VAR richiami l’arbitro tedesco per andare a vedere quello che era successo».

