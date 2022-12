Ruud Krol, ex difensore olandese, ha risposto alla domanda su come sarebbe fermare Messi: la sua risposta

Come sarebbe fermare Messi? Ai microfoni de La Stampa, l’ex difensore Ruud Krol ha ammesso che non temerebbe un confronto con il numero 10 argentino.

LE PAROLE – «Fermare Messi? Fermare Mbappé sarebbe più difficile. Io non ho mai avuto problemi a contrastare Maradona, a giocare con Cruyff… Il talento altrui non mi ha mai messo in imbarazzo».

L'articolo Krol: «Fermare Mbappé più difficile che fermare Messi» proviene da Calcio News 24.

