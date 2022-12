Louis Van Gaal risponde alle parole pronunciate da Angel Di Maria nelle scorse ore: le dichiarazioni del ct olandese

Louis Van Gaal risponde alle parole di Di Maria, che lo aveva definito il peggior allenatore mai avuto. Le dichiarazioni alla vigilia del match tra Olanda e Argentina.

LE PAROLE – «Per me è un ottimo calciatore che quando giocava a Manchester ha avuto molti problemi nel privato che lo hanno influenzato. Mi definisce il suo peggiore allenatore? Devo dire che è uno dei pochi giocatori che me lo ha detto. Anche Depay era a Manchester e ha avuto che fare con questo, adesso invece ci “baciamo in bocca”».

