Krunic Milan, arrivata l’offerta da parte del Fenerbahce: sul bosniaco anche il Lione. Ecco il prezzo fissato dai rossoneri

Si fa sempre più probabile l’addio al Milan da parte di Rade Krunic già in questa sessione invernale di calciomercato. Sul bosniaco c’è da tempo il Fenerbahce, che avrebbe fatto recapitare ai rossoneri la prima offerta.

Come riferito da Yağız Sabuncuoğlu, giornalista turco di Sport Digital, il club turco avrebbe presentato una prima offerta di 3 milioni di euro. Sul giocatore resta vivo l’interesse anche del Lione, mentre il club rossonero non intende scendere sotto la richiesta di 6 milioni di euro per una sua cessione.

