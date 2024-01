Terracciano Milan, avanti tutta nella trattativa: c’è il sì da parte del giocatore! Le ultime sul terzino dell’Hellas Verona

Il Milan fa sul serio per Filippo Terracciano. Il giovane classe 2003 è finito nel mirino dei rossoneri come obiettivo in difesa (può fare il terzino destro e, all’occorrenza anche il centrale) e la trattativa lampo è stata condotta oggi con l’Hellas Verona.

Come riferito da Matteo Moretto, il club rossonero avrebbe già ottenuto il sì da parte del calciatore, il quale gradirebbe la nuova destinazione, che gli permetterebbe di fare uno step importantissimo per la sua carriera.

