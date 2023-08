Krunic Milan: Fenerbahce lontano, c’è la proposta di rinnovo! Ultime. Il club turco non ha rilanciato e Furlani si tutela

Il Milan e Pioli non possono fare a meno di Rade Krunic. Le lusinghe del Fenerbahce ora sembrano sempre più lontane. L’ultima offerta è il rilancio a 8 milioni, ma questo non fa cambiare idea ai rossoneri: il tecnico vuole il bosniaco come cnetrale del suo 4-3-3.

A dimostrazione di quanto dichiarato in conferenza stampa da Pioli, il Milan si muove per portare Krunic verso la permanenza a Milano. Si valuta, infatti, il rinnovo del contratto con un ritocco dell’ingaggio: 2,5 milioni annui. Una cifra che, a lordo, eguaglierebbe quella di Tomori e Giroud. Ora la palla passa al bosniaco: accetterà la proposta rossonera o insisterà per le sirene turche? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

