Milan, Pioli corre ai ripari: i due problemi in casa rossonera. L’analisi della Gazzetta su ciò che non ha funzionato nelle amichevoli

Il Milan è una squadra rinnovata in molti settori: centrocampo e attacco sono i principali reparti dove si è concentrato il mercato rossonero. Una formazione nuova, con delle certezze e dei problemi da risolvere. Secondo l’analisi fatta da La Gazzetta dello Sport, sono due i problemi in casa Milan.

Il primo è la difesa. Nelle amichevoli estive, il Milan ha sempre preso gol. Figli non solo di meccanismi non ancora assestati, ma anche di singoli: in particolare, di un Fikayo Tomori che ha iniziato faticando questa pre season.

Il secondo è la questione gol. Se si analizzano le amichevoli estive, nessun gol è arrivato da azione manovrata e solo un gol da azione: il resto è questione di palla inattiva o simili. Non è solo sulle spalle di Giroud, visto più da assist man che da vero finalizzatore. In attesa di capire se Okafor può fare il 9, se Colombo ci sarà o se si interverrà sul mercato.

The post Milan, Pioli corre ai ripari: i due problemi in casa rossonera appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG